Otomobil kazada alev aldı: Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı

Eşme-Kula kara yolunda 76 yaşındaki Sadık Arslan'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen M.T. idaresindeki cip ile çarpıştı.

Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alan otomobili söndürdü. Kaza sırasında yola savrulan otomobil sürücüsü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün eşi 72 yaşındaki Arzı Arslan ile cip sürücüsü M.T, S.K. ve A.K. Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arzı Arslan da hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.