Bursa'da Dursun Kavaklı idaresindeki otomobil, Mudanya-Bursa kara yolu Sanayi Caddesi'nde bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından otomobildeki hasarı incelemek için araçtan inen sürücü, Hacı Kahraman ve Murat Işık'a, Mert E'nin kullandığı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Kahraman, Kavaklı ve Işık, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Mert E, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Otomobil kazazedelere çarptı: 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da otomobille geçirdikleri kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi, araçlarındaki hasarı incelerken başka bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Bursa'da Dursun Kavaklı idaresindeki otomobil, Mudanya-Bursa kara yolu Sanayi Caddesi'nde bariyerlere çarptı.