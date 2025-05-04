Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca çarptığı kazada ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı mevkisinde yokuştan inen, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kişinin kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar kaldırıma çıktı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki ikisi çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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