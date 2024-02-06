Otomobil köprüden düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Mamak İlçesinde, sabah saatlerinde, bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprünün bariyerine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin bir kısmı köprüden tren rayına düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Araçtak bulunan 22 yaşındaki P.G. olay yerinde hayatını kaybetti.

26 yaşındaki B.K. ile 22 yaşındaki M.S.C. ise ağır yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere götürüldü.