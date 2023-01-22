Otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden çaya düştü. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı

'nın Pozantı ilçesinde otomobilin köprüden düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ç.S. (22) idaresindeki 01 CGS 15 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolunun Çakıt Çayı yakınlarında kontrolden çıkarak köprüden düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı - 1

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ş.Ü. (22) ile A.A. (22) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.A. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ç.S. ile Ş.Ü. ise burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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