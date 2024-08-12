Otomobil, köprüden uçtu: Baba öldü, oğlu yaralı

Sandallar köyü mevkisinde çevre yolunda ilerleyen Sami Uçar idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp köprünün demir korkuluklarını parçaladıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten su kanalına uçtu.

Kazada araç hurdaya dönerken bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BABA ÖLDÜ

Kazada sürücü Sami Uçar, itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken babası Ali Rıza Uçar olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ali Rıza Uçar'ın cansız bedeni morga götürüldü. Sürücü Sami Uçar’ın polis olduğu ve Bartın'da görev yaptığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.