Otomobil kullanırken kask takmadığı için ceza yedi! Gerçek başka çıktı...

Otomobil kullanırken kask takmadığı için ceza yedi, o günden beri de aracına kasksız binmiyor... Adana'da otomobil sürücüsü Emin Mığı, hiç beklemediği bir trafik cezasıyla karşı karşıya kaldı. İşten çıkıp evine vardıktan saatler sonra cep telefonuna gelen bildirimle şoke olan Mığı, kask takmadığı gerekçesiyle 993 lira para cezası kesildiğini öğrendi. Ancak olayın ilginç tarafı, Mığı'nın o gün motosiklet değil otomobil kullandığıydı.

"KASK CEZASI OTOMOBİLE GELDİ"



49 yaşındaki muhasebeci Emin Mığı, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:



"İşyerime geldim, tebligat geldiğini gördüm. 993 TL ceza kesilmiş. İçeriğini açtığımda motosiklet üzerinde kask takmamaktan dolayı yazılmış bir ceza olduğunu fark ettim. Halbuki o gün motosiklet kullanmadım. Zaten otomobilimle evime gitmiştim. Ceza makbuzunda da arabamın plakası yer alıyordu."