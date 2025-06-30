Otomobil, lokantaya girdi: 5 kişi hastanelik oldu

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımı aşan otomobil bir lokantaya girdi.

Kazada iş yeri sahibinin de aralarında olduğu 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsüyle birlikte araçta bulunan 3 kişi ise şok geçirdi.

Kazayı görenler yardıma koşarken haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ile şok geçiren 3 kişinin de aralarında olduğu toplam 5 kişi ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde polisin incelemesinin ardından araç çekici yardımıyla iş yerinden çıkartıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.