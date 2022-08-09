Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu

Haberler - DHA 09.08.2022 - 12:03
Sabah saatlerinde gerçekleşen kaza, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde meydana geldi.
Fatih Karademir T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu.
Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
VİDEO: ATAŞEHİR'DE OTOMOBİL 2. KATTAN UÇTU