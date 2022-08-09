Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu

Kırıkkale'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu. Kazada, sürücü yaralandı.

Haberler - DHA 09.08.2022 - 12:03

Otomobil, maket polis aracına çarpıp köprüden uçtu

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Sabah saatlerinde gerçekleşen kaza, - Kayseri kara yolu Hasandede köyü girişinde meydana geldi.

Fatih Karademir T. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kartondan maket polis aracına çarpıp köprüden 4 metre aşağıdaki toprak yola uçtu.

Kazada, sürücü Fatih Karademir T., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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