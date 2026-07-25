Otomobil markete daldı. Çalışan ve müşteriler ölümden döndü

Ören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil . yol kenarında bulunan bir zincir markete daldı.



Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.