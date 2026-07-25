Otomobil markete daldı. Çalışan ve müşteriler ölümden döndü
25.07.2026 18:42
Son Güncelleme: 25.07.2026 18:52
Aracın markete daldığı anları gvenlik kamerası kaydetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bir markete daldı. Kaza anı kameralara yansırken, markette bulunan çalışanlar ve müşteriler ölümden döndü.
Ören Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil. yol kenarında bulunan bir zincir markete daldı.
Kaza sırasında markette bulunan çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Maddi hasarın meydana geldiği kazada, markettekilerin adeta ölümden döndüğü anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde aracın bir anda markete dalması ve içerideki vatandaşların rafların arasında kaldığı anlar yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.