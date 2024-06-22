Otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 16'ncı kilometresinde H.Ü.D. (25) idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki menfeze düştü.
Kazada sürücü ile M.K, Y.Ç, H.K. ile H.A. yaralandı.
Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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