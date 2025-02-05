Otomobil metrelerce yükseklikten site bahçesine düştü! Anne ile oğlu yaralandı

T.Ş. (36) yönetimindeki otomobil, Çukurçayır Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildi.



Sürücü kadın ile oğlu M.Ş'nin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.