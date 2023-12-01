Otomobil minibüsü devirdi: 17 yaralı

Çarpmanın şiddetiyle kontrolü kaybolan minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 16 yolcu ile otomobil sürücüsü M.D. yaralandı. Minibüs sürücüsü M.S. ise kazayı yara almadan atlattı.



112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı.



Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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