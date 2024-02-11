Otomobil motosiklete çarptı: 2 kişi ağır yaralandı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Berkay Polat (16) yönetimindekimotosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Motosiklete, Eray Tezen yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Berkay Polat ve arkasında bulunan Hasan Ertekin (17), yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.