Otomobil motosikletle çarpıştı: İki yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki Kanlı Geçit mevkiinde, sabah saatlerinde bir otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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