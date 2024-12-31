Otomobil önce direğe sonra kamyonete çarptı: 1 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Araç, aydınlatma direğinin ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi.
Mesut Ş. yönetimindeki otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde tabelaya, ardından ağaca çarptı.
Daha sonra araç, aydınlatma direğinin ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Mesut Ş. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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