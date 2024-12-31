Otomobil önce direğe sonra kamyonete çarptı: 1 yaralı

Mesut Ş. yönetimindeki otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Şehit Hüseyin Soydan Caddesi'nde tabelaya, ardından ağaca çarptı.



Daha sonra araç, aydınlatma direğinin ardından park halindeki kamyonete çarparak durabildi.



İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü Mesut Ş. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.