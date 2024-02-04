Otomobil önce TIR'a ardından bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Dilovası ilçesi D100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çekici arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu. Seyir halinde olan TIR ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçti. Bu esnada seyir halinde olan otomobil önce TIR'a ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı.



Otomobilde bulunan Cengiz Baran hayatını kaybederken, Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. yaralandı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.



Kaza sebebiyle araç hurdaya döndü. TIR'ın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

