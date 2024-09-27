Otomobil önce yayaya ardından TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin önce yayaya ardından tıra çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil önce yayaya ardından TIR'a çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Ankara yolu üzeri Dörtler mevkinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tahir Döğücü idaresindeki otomobil Tarsus yönüne ilerlerken, yaya olarak karşıdan karşıya geçen Aliye T. (59) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı yönden ilerleyen Ö.İ.'nin kullandığı TIR'a çarptı. Kaza sonrası bölgeye 112 sağlık, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tahir Döğücü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan F.D. ile yaya Aliye Teberik isimli kadınlar yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aliye Teberik de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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