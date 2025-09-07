Otomobil ortadan büküldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada bir otomobil kaldırıma çıkarak ortadan ikiye büküldü.
İlçeye bağlı Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Nuh Naci Yazgan Caddesi kesişimin de trafik kazası meydana geldi.
Kazada İ.Ç'nin kullandığı otomobil G.B. idaresindeki otomobile ortadan çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak ortadan büküldü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü G.B., S.Ç. ve C.S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Ekiplerin incelemelerinin ardından otomobiller çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
