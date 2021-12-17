Otomobil, ortaokul öğrencilerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen iki ortaokul öğrencisine otomobil çarptı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve doğru giden 8’inci sınıf öğrencileri Muhammet Berat Büyükce ve Oğuz Kaan Yılmaz’a yolun karşısına geçerken otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Büyükce itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 2 çocuk, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Berat Büyükce, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



Polis ekipleri, kazanın ardından aracı bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.