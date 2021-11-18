Otomobil otobüs durağına girdi: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gürkan Kuşak yönetimindeki 34 BIR 183 plakalı otomobil, Ataşehir D-100 karayolu yan yol üzerinde kontrolden çıkarak otobüs durağına çarptı.



Durakta toplu taşıma aracı bekleyen Fikret Ağırman, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti, kardeşi Mehmet Selim Ağırman ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Fikret Ağırman'ın cansız bedeni, vinçle otomobil kaldırılarak çıkarıldı.



Yaralılar Gürkan Kuşak ile Mehmet Selim Ağırman, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yan yol trafiğe kapatılırken, otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.