Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Enes Y. idaresindeki 44 ADA 953 plakalı park halindeki otomobile Sezer Ö. idaresindeki 02 FV 736 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında çarptı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Enes Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Enes Y. hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.