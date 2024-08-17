Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 kişi yaralandı

’da Muhsin K. (39) idaresindeki 06 DEU 838 plakalı otomobil, Gazi Caddesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi önünde park halinde bulunan 06 BBY 990 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Yaklaşık 30 metre sürüklenen hafif ticari araç da yol kenarındaki yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaya Ömer Ç. (44), özel hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile Lokman D. (38), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan 3 kişinin aynı nişan töreninden döndükleri öğrenildi.

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