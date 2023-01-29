Otomobil park halindeki araçlara çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, park halindeki kamyonet ve otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Otomobil park halindeki araçlara çarptı: Sürücü ağır yaralandı

Ankara Yolu Caddesi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü K.Ö., direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil park halindeki kamyonet ile otomobile çarparken, sürücü otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan çıkarılan K.Ö. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil kaza sonucu kullanılamaz hale gelirken, hız göstergesinin 100 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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