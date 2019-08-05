Giresun'da Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi'nde Arif Arpacık yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan çekiciye çarptı.
Kazada sürücü Arpacık ile araçta bulunan eşi Nurcan, çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile akrabası Hüseyin Arpacık yaralandı.
Yaralılar Espiye, Tirebolu ve Görele'deki devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Arif ile eşi Nurcan Arpacık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil, park halindeki çekiciye çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Giresun'un Tirebolu ilçesinde otomobilin park halindeki çekiciye çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Giresun'da Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi'nde Arif Arpacık yönetimindeki otomobil, park halinde bulunan çekiciye çarptı.