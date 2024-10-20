Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 3 yaralı

'da N.M.K'nin kullandığı 48 BH 270 plakalı otomobil,  ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, odun satışı yapmak için park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ARU 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetin kasasında odun satışı yapan M.D., otomobilin sürücüsü N.M.K. ve otomobildeki M.D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde otomobilin kamyonete hızla çarptıktan sonra diğer şeritte yan durması ve çevredekilerin panik yaşaması yer alıyor.

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