Otomobil, park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi: 2 ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesinin altına girdi. Otomobil sürücüsü Yunus Demircan ile yanındaki Harun Sabanlıhayatını kaybetti.

Otomobil, park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdi: 2 ölü

Kaza, saat 16.00 sıralarında -Yalova kara yolunda meydana geldi. Bursa’dan Orhangazi yönüne giden Yunus Demircan idaresindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan 16 BIS 22 plakalı TIR'ın dorsesinin altına girdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Harun Sabanlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan cenazeler, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin hızla refüje çarptığı ardından da metrelerce savrularak park halindeki TIR’ın dorsesinin altına girdiği görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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