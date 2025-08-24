Otomobil, park halindeki traktöre çarptı: Bir ölü
Ordu'da park halindeki traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ordu'da bir otomobil, park halindeki traktöre çarptı.
Kaza, Fatsa'ya bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde saat 05.45 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyreden Mehmet Demir yönetimindeki 55 FZ 362 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, kara yolu dışında park halinde bulunan 52 KC 314 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mehmet Demir olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
