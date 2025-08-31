Otomobil polis aracına çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi, Dumlupınar-Altıntaş kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen bir trafik kazasına müdahale etmek için olay yerine gitti. Ekip, araçlarını emniyet şeridine park etti.



Kara yolundaki emniyet şeridinden ilerleyen M.H. idaresindeki 16 BAN 070 plakalı otomobil, park halindeki sivil plakalı polis aracına arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle iki araç yol kenarındaki tarlaya savruldu.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü M.H. ile eşi ve 2 çocuğu, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.