Otomobil refüjdeki demir bariyerlere çarptı: Sürücü öldü
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada sürücüsü P.Ü. hayatını kaybetti.
Kaza gece saatlerinde Çayyolu Mahallesi Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. P.Ü. yönetimindeki 06 EZD 684 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.
Demir bariyerlerin otomobile saplandığı kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü P.Ü.'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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