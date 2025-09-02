Otomobil refüje çarpıp takla attı
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir otomobil refüje çarparak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobildeki bir kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Isparta'nın Yalvaç ilçesi Abacılar Mahallesi Elitlik mevkiinde meydana geldi.
C.T.Ş.'nin kullandığı otomobil, Yalvaç merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu.
Refüje çarparak takla atan araç, çam ağaçlarını devirdikten sonra durdu. Kazada sürücü C.T.Ş. ile eşi S.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
