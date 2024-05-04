Otomobil refüje çarptı: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa’nın Mustafa Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan otomobilde bulunan baba hayatını kaybederken, anne ve çocukları ise ağır yaralandı.

Otomobil refüje çarptı: Aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu İstanbul istikameti ili Mustafa Kemal Paşa ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, baba E.G. idaresindeki otomobil yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkıp refüje çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan araç adeta hurdaya dönerken, çevredekiler ise yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 4 kişiyi çıkarıp sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık ekiplerince baba E.G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, anne S.G. ile 2 çocuğu yaralandı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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