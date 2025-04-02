Otomobil reklam direğine çarptı; 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya Karayolu Ballık Kavşağında meydana geldi.



Emre Öztürk yönetimindeki 03 FZ 862 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak reklam direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü Emre Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Savcılığın incelemesinin ardından Emre Öztürk'ün cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

