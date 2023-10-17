Otomobil reklam panosu direğine çarptı: 3 ölü

Kazada sürücü Erkan Etyemez ve araç içerisinde bulunan Nermin Çağıl ile Menşure Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu 3 kişinin otomobil içerisinden cansız bedenleri çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.