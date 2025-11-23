Otomobil restorana daldı, sürücünün yaşı 15 çıktı
23.11.2025 17:24
DHA
DHA
Aydın'da 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki restorana daldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki E.E.C.'nin kullandığı otomobil, önce Vedat B. idaresindeki otomobile çarptı ardından savrulup, yol kenarındaki lokantaya daldı.
O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken; kazanın ardından kaçmaya çalışan E.E.C., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.
Yaralı olduğu öğrenilen E.E. C. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.