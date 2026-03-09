Ramazan imsakiyesi banner
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

09.03.2026 03:24

Anadolu Ajansı

Kazada, araçtan savrularak yaralanan 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunanlardan 1'i öldü. Araçtan çevreye savrulan 6 kişi yaralandı.

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi köprülü kavşağı bölgesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil gece yarısı şarampole devrildi.

 

Kaza sırasında bazıları araçtan içinden fırlayıp çevreye savrulan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı.

