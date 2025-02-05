Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Sivas’ın Zara ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yol kenarında bulunan şarampole düşen otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

