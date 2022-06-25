Otomobil şarampole devrildi: Anne öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Aksaray-Adana kara yolu 35. kilometresinde Özgür Nakişçi'nin (44) idaresindeki 06 TZP 92 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, otomobildeki anne Asiye Nakişçi'nin (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada, sürücü baba Özgür Nakişçi ile oğulları Burak Kadir (13), Yusuf Emre (9) ve Ahmet Arif Nakişçi (4) ile Bektaş (71) ve Gonca Nakişçi (32) yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Ahmet Arif Nakişçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.