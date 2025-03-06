Otomobil şarampole devrildi: Araçtan fırlayan 2 kişi öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçtan fırlayan 2 kişi öldü.
Kaza, saat 00.15'te Midyat-Batman karayolu, Üçyol mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Mardin Midyat
- Trafik Kazası
- Mardin