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Otomobil şarampole devrildi: Araçtan fırlayan 2 kişi öldü

Mardin'in Midyat ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Araçtan fırlayan 2 kişi öldü.

Otomobil şarampole devrildi: Araçtan fırlayan 2 kişi öldü

Kaza, saat 00.15'te Midyat-Batman karayolu, Üçyol mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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