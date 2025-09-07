Otomobil şarampole devrildi: Bir ölü, bir yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.
Hakan Duran Özçelik'in (53) kullandığı otomobil, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Özçelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
YABANCI UYRUKLU YOLCU AĞIR YARALANDI
Yaralanan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahi̇ta Uribe (35) Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uribe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
