Otomobil şarampole devrildi: Tekvando hocası öldü, sporcu 4 çocuk yaralandı

Kayseri- Niğde karayolunda bir otomobil şarampole devrildi. Kazada tekvando hocası Murat Şimşek (40) hayatını kaybederken, araçtaki 4 sporcu çocuk da yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi: Tekvando hocası öldü, sporcu 4 çocuk yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında - karayolu Gülbayır Mahallesi’nde meydana geldi. hocası Murat Şimşek yönetimindeki 06 BJ 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

4 ÇOCUK YARALANDI

Kazada, sürücü Şimşek ile otomobilde bulunan sporcular H.S. (13), A.A. (12), S.A. (13) ve A.R.Ç. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TEKVANDO HOCASI HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Öte yandan Şimşek ile 4 sporcusunun Niğde'de antrenman karşılaşmalarına gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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