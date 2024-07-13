Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan sürücü yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Kaza öğlen saatlerinde -Kayseri karayolu üzerinde bulunan Akçadağ ilçesinin Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

61 yaşındaki H.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte yolun dışına çıkarak şarampole yuvarlandı.

Aracın şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü H.K. ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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