Otomobil şarampole uçtu: 1’i bebek 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gücük köyü tren istasyonu yakınında meydana geldi.

N.I. idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazada sürücü N.I. ile D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve bir bebek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.