Otomobil şarampole uçtu: 3'ü ağır, 4 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas- Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi.



Metin Gülmez’in kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Gülmez ile yanındaki Songül Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan yaralandı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Takla otomobilde sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Metin Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.