Otomobil şarampole uçtu, sürücü araçtan inmek istemedi

Çanakkale'de Biga çevre yolu Yenice köyü yakınlarında Kamil O. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kamil O. ile eşi yaralandı.

Ekipler araçtaki yaralıları kurtarmaya çalışırken sürücü, araçtan inmeyerek ekiplerin müdahelesine engel olmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda araçtan kurtarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.