Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

'nin Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde öğle saatlerinde Süleyman Kacur’un virajda kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Aynı aileden sürücü Kacur ile Hatice, Nisanur, Merve ve Muhammet Barış Kacur yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kadirli Belediyesi İtfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiyeciler tarafından bulundukları yerden alınıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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