Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden istikametine giden Eyüp Y. idaresindeki otomobil, Yukarı Çöplü köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü Eyüp Y. ile birlikte otomobilde bulunan Saliha, Ömer F., Kerem ve Belinay Y. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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