Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 kişi yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.



Hüseyin Çakıcı'nın (26) kullandığı 48 ARS 683 plakalı otomobil, Fevzipaşa çevre yolu jandarma komutanlığı mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ile otomobildeki Meryem Çakıcı (58), Mehmet Çakıcı (56), İlker Çakıcı (36), Elif Çakıcı (34), Mehmet Çakıcı (8) ve Mert Çakıcı (3) yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.