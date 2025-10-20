Otomobil şarampole yuvarlandı: İki yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil  şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: İki yaralı

’ın Kahta- Diyarbakır Karayolu üzerinde Yusuf T.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yusuf T., ile otomobilde bulunan Koray T., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...