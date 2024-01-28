Otomobil şehir içi yolcu otobüsüne çarptı: 3 yaralı

Kaza, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Bergama Caddesi'nde otobüs durağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu otobüsü durakta yolcu indirdiği esnada arkadan gelen Uğur K. idaresindeki 45 AGR 133 plakalı otomobil otobüse çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Uğur K. ile otobüste bulunan yolcular Aysel K. ve Cemal K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.